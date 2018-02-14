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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuray Hafiftaş’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:“Türk Halk Müziği’nin değerli sesi Nuray Hafiftaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türk Halk Müziği’nin değerli sesi Nuray Hafiftaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan; her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”

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