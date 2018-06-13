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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O gün yasakların devamı için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan Bay Muharrem, bugün meydanlarda özgürlükten bahsediyor. Biz senin cemaziyelevvelinizi biliyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O gün yasakların devamı için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan Bay Muharrem, bugün meydanlarda özgürlükten bahsediyor. Biz senin cemaziyelevvelinizi biliyoruz."


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