Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişe takılmadığını, 24 Haziran'daki seçime dönük hedefler belirlediğini belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesinde "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iyi çalışabilmesi için yeni dönemde milletvekillerine çok yük düşecek. Onun için parlamento üstünlüğünü elimizde tutmamız lazım. 1 Kasım seçimlerindeki pozisyonumuzu korumamız lazım" dediğini aktardı.

"NİCE İNSANLAR GÖRDÜM SİLİNDİ GİTTİLER"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine 'programlar iptal edilsin' uyarısında bulunduğunu aktaran Selvi, konuşmasında "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Milletvekillerinde değişiklik olabilir ama kimse küsmesin. Ben yoksam AK Parti yok demesin. Herkes çalışmaya başlasın. Eskilerle, yenilerle bu kutlu davaya hizmete devam edeceğiz” diyor. Bu noktada geçmişe dönüp, geleceğe dönük önemli mesajlar veriyor. İsim vermiyor ama geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş bazı isimlerle ilgili dokundurmalarda bulunuyor. Ben olmazsam batar anlayışında olan nice insanlar gördüm. Silindi gittiler. Ama davam diye devam edenleri hayırla yâd ediyoruz. Ama bazılarını hatırlayan kimse yok. Bu büyük bir davadır" diye konuştuğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında "O partinin sandığa gömülmesi lazım" dediğini aktaran Selvi, "Peki bu parti hangisi olabilir. İYİ Parti aklınıza gelebilir. Ama Erdoğan konuşmasından İYİ Parti’nin ismini ağzına hiç almıyor. Hangi partiyi kast ettiğini merak ettiyseniz, o isim ileriki cümlede yer alıyor..." ifadesini kullandı.

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