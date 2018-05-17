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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu ve 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca bazı kanunları onayladı.

Erdoğan'ın onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği kanunlar şöyle:

"7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun."

AA

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Anahtar Kelimeler:
üniversite Recep Tayyip Erdoğan kanun

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
işsizlik diz boyu istihdam etmek yerine hâla üniversiteler kuruluyor. (şaşırdık mı? hayır!)
Üniversite kuruyor müş aynı universiteyi iki ye bol ORAYA da 20 kendi tetikcilerini rektör olarak atandı hemde öğretim uyeleri hem Sekreter hem danışman hizmetli güvenlik memur danışman yandaşları peşkeş cejtiriyirsun bunu sadece 1 ay surdurebikursin iki ay sonra oraya atananlarin hepsi görevden atilip oraya kim trafindan getirildigini yargulanacaklar
ÜNİVERSİTELER..DİPLOMALI İŞSİZ YETİŞTİRİYOR...AMA BİRDE ŞÖYLE BAKALIM DEİLMİ.EYYY AVRUPA ..BİZDE İŞSİZLERİMİZ BİLE ÜNİVERSİTE MEZUNUDUR..EĞİTİM SEVİYEMİZ BUDUR İŞTEE..
Sayın Cumhurbaşkanım Hani kamuda 4C li diye bir şey kalmayacaktı 4C emekli sandığına bağlı bu insanlara geçici olarak kullanarak kadrolu geldiğinde sokağa atmak size yakışıyor mu siz Millete söz Vermediniz mi Bizim ağzımızdan bir kere çıkar diye Dörtçelik kimse çalıştırılmayacak diye söz Vermediniz mi sayın cumhurbaşkanı bunu ileti niye kandırıyorsunuz
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