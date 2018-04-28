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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran, inşallah bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır ve Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni bir dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet h

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran, inşallah bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır ve Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni bir dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil."


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