Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı kabul etti.
Erdoğan, partisinin mitingi sonrasında Vali Yavuz ve Başkan Yılmaz ile ayrı ayrı görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Erdoğan, Yavuz ve Yılmaz'a ziyaret anısına hediye takdim etti.
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