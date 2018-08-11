HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Buradan tekrar sesleniyorum Amerikadakilere, yazık yazık. Siz, NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" - "Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden, haktan anlarız" - "Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu bunu vermeyeceğiz.' Senin olsun verme, bizde olanlar bize yeter" - "(Yıkılan Cevizdere Köprüsü) İhalesini üç dört ay içerisinde, alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle yapacağız ve köprümüzü de bitireceğiz"

ORDU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tavrına ilişkin, "Buradan tekrar sesleniyorum Amerikadakilere, yazık yazık. Siz, NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz." dedi.

Erdoğan, Ünye Hükümet Konağı önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki çalışmaların takip edildiğini, bunların kendisine rapor edildiğini belirten Erdoğan, "Ben de bugün bizzat gelerek çalışmaların geldiği noktayı bir göreyim istedim." ifadesini kullandı.

Sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği aktaran Başkan Erdoğan, şehide Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Erdoğan, "Biz, kaza ve kadere inanmış insanlarız. Bu bizim imanımızın gereğidir. Ordu'da yaşanan felaket sadece Ordu ile kalmadı, Rize'de de Trabzon'da yaşandı. Bu bölgelerin kaderinde bu var." diye konuştu.

Erdoğan, atılması gereken bütün adımları attıklarını ve atacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşallah Cevizdere Köprüsü'nü 3-4 ay gibi bir zaman içerisinde tamamlayacağız. Malum, bu köprü 1960 yılında yapılmış, o zamanın imkanlarıyla yapılmış. Daha sonra biz sahil yolunu yaparken yanındaki köprüyü yapmışız. O da bildiğiniz gibi başarılı bir şekilde farklı bir teknolojiyle yapılmış, orada herhangi bir şey yok ama öbürü ne yazık ki bu felakette yıkıldı. Bakanlarımın tespitiyle biz bunu inşallah 3-4 ay içerisinde, alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle ihalesini yapacağız ve köprümüzü de bitireceğiz."

- "Süratle ödenecek"

Bunun dışında bağlantı yollarında hasar gören 7-8 köprü ve köprücüğün bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, onların da talimatını verdiklerini, bu sürede o köprüleri de farklı firmalara vererek, 3-4 ayda bitireceklerini kaydetti.

Erdoğan, bu milletin aziz, güçlü ve inançlı olduğunu, düştüğü yerden de her zaman kalkmasını bildiğini ifade etti.

Köprüde kırma işlemlerin devam ettiğini, tabliyelerin söküldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kalıntılar da temizleniyor. İnşallah süratle bayram sonrası inşaat 24 saat aralıksız devam ederek, 3-4 ayda bitirilecek. Diğer 8 tanesi de bu süre içerisinde tamamlanacak. Hedefimiz şu, inşallah tıraş edilen sakal çok daha güçlü çıkar. Gerek fındıkları burada zarara uğrayan, barınakları ve evleri zarara uğrayan kim varsa, Valiliğimiz bütün hasar tespit çalışmalarını yapmak suretiyle inşallah bu hasar tespitler de süratle sizlere ödenecektir. Bu konuda devletimiz güçlüdür, hiç bundan endişeniz olmasın."

- "Bankalara vererek Türk lirasına çevirelim"

"Eyvah dolar yok demeyin, bu işimizin dolarla molarla alakası yok." diye konuşan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onların doları varsa bizim Allah'ımız var, rahat olun evelallah. Şunu söylüyorum, diyorum ki 'Gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın, avrolar varsa çıkarın, altınlar varsa çıkarın.' Olanlara söylüyorum, hemen bunları bankalara vererek, Türk lirasına çevirelim ve bunlarla en önemli istiklal ve istikbal savaşını bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor, bizi tehdit ediyorlar. Tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden anlarız, biz haktan, hukuktan anlarız ama böyle tehditten anlamayız. İnşallah bizler hak neyse, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. Şu anda 'şunu vermeyeceğiz, bunu vermeyeceğiz'. Ya senin olsun verme. Bizde olanlar bize yeter."

Bazılarının çekinip korktuklarını ve "Halimiz ne olacak" dediklerini aktaran Erdoğan, "Ne olacak ya halimiz. Biz neler gördük. Göreve geldiğimizde bizim IMF'e 23,5 milyar dolar borcumuz yok muydu? 2013'te biz bunu sıfırlamadık mı? Merkez Bankasındaki döviz rezervi 27,5 milyar dolar değil miydi? Biz bunu 136 milyar dolara kadar çıkarmadık mı? Demek ki yaparız, demek ki biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Dün kalktık, bugün de yarın da kalkarız. Yeter ki benim bu milletim ayakta dursun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Siz, NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz"

Bir rahiple ilgili olarak kalkıp da Türkiye'yi tehditle yola getirmeye çalışmanın çok yanlış olduğunu bildiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tabii tekrar sesleniyorum Amerikadakilere, yazık yazık. Siz, NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var, 81 milyon insanın bu stratejik ortaklıktaki konumu hiçbir şeyle değişilmez. Bizim bu noktada şu ana kadar duruşumuz neyse bundan sonra da duruşumuz o olacaktır.

Biz adaleten gereği neyse onu yaparız. Bugüne kadar adaletten taviz vermedik, yine vermeyeceğiz. Buradan Ünyeli, Ordulu kardeşlerime sesleniyorum, ne olur bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun."

- "Mart 2019'a da hazır mıyız?"

Erdoğan, vatandaşların 24 Haziran'da verdiği destekle "Cumhurbaşkanı" olduğunu ve Türkiye'nin bir dönüşüm yaşadığını belirtti.

Bu dönüşümle yeni yolda çok daha farklı yürüdüklerini ifade eden Erdoğan, alandaki vatandaşlara "Mart 2019'a da hazır mıyız? 2019'da sandıkları patlatacak mıyız?" diye sordu, vatandaşlar da Erdoğan'a "evet" cevabını verdi.

"Size inanıyorum" diyen Erdoğan, vatandaşların da kendisine inanmasını istedi.

Başkan Erdoğan, "Hepsini aşarız. Önümüzde çok daha iyi günler var. Biz ne günleri aştık, nerelere geldik ve ben sizin dualarınıza her zaman muhtacım. Allah yar ve yardımcımız olsun." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(Bitti)

PARTNERKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyorduKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Finiş çizgisinde evlilik teklifiFiniş çizgisinde evlilik teklifi
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerika brunson Cumhurbaşkanı Erdoğan Ünye'de Trump

En Çok Okunan Haberler

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

17 yaşındaki kızının kocasına dehşeti yaşattı

17 yaşındaki kızının kocasına dehşeti yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.