Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da

ORDU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tavrına ilişkin, "Buradan tekrar sesleniyorum Amerikadakilere, yazık yazık. Siz, NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz." dedi. Erdoğan, Ünye Hükümet Konağı önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki çalışmaların takip edildiğini, bunların kendisine rapor edildiğini belirten Erdoğan, "Ben de bugün bizzat gelerek çalışmaların geldiği noktayı bir göreyim istedim." ifadesini kullandı. Sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği aktaran Başkan Erdoğan, şehide Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Erdoğan, "Biz, kaza ve kadere inanmış insanlarız. Bu bizim imanımızın gereğidir. Ordu'da yaşanan felaket sadece Ordu ile kalmadı, Rize'de de Trabzon'da yaşandı. Bu bölgelerin kaderinde bu var." diye konuştu. Erdoğan, atılması gereken bütün adımları attıklarını ve atacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "İnşallah Cevizdere Köprüsü'nü 3-4 ay gibi bir zaman içerisinde tamamlayacağız. Malum, bu köprü 1960 yılında yapılmış, o zamanın imkanlarıyla yapılmış. Daha sonra biz sahil yolunu yaparken yanındaki köprüyü yapmışız. O da bildiğiniz gibi başarılı bir şekilde farklı bir teknolojiyle yapılmış, orada herhangi bir şey yok ama öbürü ne yazık ki bu felakette yıkıldı. Bakanlarımın tespitiyle biz bunu inşallah 3-4 ay içerisinde, alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle ihalesini yapacağız ve köprümüzü de bitireceğiz."

- "Süratle ödenecek" Bunun dışında bağlantı yollarında hasar gören 7-8 köprü ve köprücüğün bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, onların da talimatını verdiklerini, bu sürede o köprüleri de farklı firmalara vererek, 3-4 ayda bitireceklerini kaydetti. Erdoğan, bu milletin aziz, güçlü ve inançlı olduğunu, düştüğü yerden de her zaman kalkmasını bildiğini ifade etti. Köprüde kırma işlemlerin devam ettiğini, tabliyelerin söküldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söyledi: "Kalıntılar da temizleniyor. İnşallah süratle bayram sonrası inşaat 24 saat aralıksız devam ederek, 3-4 ayda bitirilecek. Diğer 8 tanesi de bu süre içerisinde tamamlanacak. Hedefimiz şu, inşallah tıraş edilen sakal çok daha güçlü çıkar. Gerek fındıkları burada zarara uğrayan, barınakları ve evleri zarara uğrayan kim varsa, Valiliğimiz bütün hasar tespit çalışmalarını yapmak suretiyle inşallah bu hasar tespitler de süratle sizlere ödenecektir. Bu konuda devletimiz güçlüdür, hiç bundan endişeniz olmasın." - "Bankalara vererek Türk lirasına çevirelim"

"Eyvah dolar yok demeyin, bu işimizin dolarla molarla alakası yok." diye konuşan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Onların doları varsa bizim Allah'ımız var, rahat olun evelallah. Şunu söylüyorum, diyorum ki 'Gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın, avrolar varsa çıkarın, altınlar varsa çıkarın.' Olanlara söylüyorum, hemen bunları bankalara vererek, Türk lirasına çevirelim ve bunlarla en önemli istiklal ve istikbal savaşını bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor, bizi tehdit ediyorlar. Tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden anlarız, biz haktan, hukuktan anlarız ama böyle tehditten anlamayız. İnşallah bizler hak neyse, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. Şu anda 'şunu vermeyeceğiz, bunu vermeyeceğiz'. Ya senin olsun verme. Bizde olanlar bize yeter." Bazılarının çekinip korktuklarını ve "Halimiz ne olacak" dediklerini aktaran Erdoğan, "Ne olacak ya halimiz. Biz neler gördük. Göreve geldiğimizde bizim IMF'e 23,5 milyar dolar borcumuz yok muydu? 2013'te biz bunu sıfırlamadık mı? Merkez Bankasındaki döviz rezervi 27,5 milyar dolar değil miydi? Biz bunu 136 milyar dolara kadar çıkarmadık mı? Demek ki yaparız, demek ki biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Dün kalktık, bugün de yarın da kalkarız. Yeter ki benim bu milletim ayakta dursun." değerlendirmesinde bulundu.