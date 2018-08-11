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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ordu'daki sel) Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili Bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karade

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ordu'daki sel) Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili Bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadenizimizde bu tedbirleri de almış olacağız."


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