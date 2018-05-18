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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ORTAK BİLDİRİ İLE ABD'NİN GAYRİ MEŞRU ADIMINA KARŞI ATACAĞIMIZ ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:58 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın sonuç bildirgesine ilişkin "Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum.

Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın sonuç bildirgesine ilişkin "Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum. Zirvede, ABD'nin hukuk dışı adımını ele aldık. Kabul ettiğimiz ortak bildiri ile ABD'nin bu gayri meşru adımına karşı ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü ve katliamını bir kere daha telin ettik, lanetledik. İslam ümmeti birlik olamadığı sürece, bizler tek ses, tek yürek olmadığımız sürece dünyanın her köşesinde Müslümanlara zulüm edilmeye devam edilecektir. Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir, Gazze sahipsiz değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın sonuç bildirgesine ilişkin konuştu. Sonuç bildirgesine ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum. Son derece önemli zirve toplantısını gerçekleştirdik. Zirvede, ABD'nin hukuk dışı adımını ele aldık. Kabul ettiğimiz ortak bildiri ile ABD'nin bu gayri meşru adımına karşı ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü ve katliamını bir kere daha telin ettik, lanetledik. İslam ümmeti birlik olamadığı sürece, bizler tek ses, tek yürek olmadığımız sürece dünyanın her köşesinde Müslümanlara zulüm edilmeye devam edilecektir. El birliği ve dayanışma içinde olduğumuz sürece de aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Bunun için her şeyden önce Filistin davasına sahip çıkmalı burada aldığımız kararları hayata geçirmeliyiz. Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir, Gazze sahipsiz değildir. Zirvemizin ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde yürüteceğimiz çalışmalarımızın hayırlılara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm üye devletlere, teşekkür ediyorum. Filistin halkına en kalbi selamlarımı iletiyorum."

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-Erdoğan'ın konuşması
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