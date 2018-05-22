Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oruçlarını kendileri için hazırlanan yer sofrasında açtı. İftar sonrası verilen kalabalık aile pozunda Emine Erdoğan'ın yer almaması dikkat çekti.