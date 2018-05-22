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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oruçlarını kendileri için hazırlanan yer sofrasında açtı. İftar sonrası verilen kalabalık aile pozunda Emine Erdoğan'ın yer almaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oruçlarını kendileri için hazırlanan yer sofrasında açtı. İftar sonrası verilen kalabalık aile pozunda Emine Erdoğan'ın yer almaması dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmaları sonrasında eşi Emine Erdoğan ile iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın'ın evine gitti.
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Sargın ailesi tarafından kapıda karşılanan Erdoğan çifti, kendileri için kurulan yer sofrasında oruçlarını açtı.
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Aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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İftar sofrasında bulunan Emine Erdoğan'ın, aile fotoğrafında yer almaması ise dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter ve Instagram'daki hesabından paylaştı.
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Erdoğan, Twitter'daki hesabına "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından ramazan bereketi hiç eksik olmasın." notunu düştü.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
durmak yok göz boyamaya devam
recep kapımın önüne gelsin terlikle kovalarım o da biliyor hangi yandaşının evine gideceğini
iftarlarla milletten oy toplamaya kalkmayın
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