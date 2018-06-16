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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

  Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le telefonda görüştü.

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bayramlaşma vesilesiyle gerçekleşen görüşmede iki lider, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ramazan bayramının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

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