Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a geldi

TAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 18.20'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.
Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov tarafından karşılandı.
Karşılamada, Özbekistan Başbakan Aripov'un yanı sıra Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Taşkent Valisi Jakhongir Ortikhodjaev ile Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Taşkent Büyükelçiliği personeli hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Taşkent'e geldi.
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