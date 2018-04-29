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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs'ta Özbekistan'ı ziyaret edecek

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle Özbekistan'a gitti.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile bazı milletvekilleri de Özbekistan'a gitti.

Erdoğan, Özbekistan'ın ardından Güney Kore'yi de ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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