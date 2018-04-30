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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı

TAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Köksaray'daki karşılama töreninde Erdoğan ve Mirziyoyev, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Özbekistan milli marşları çalındı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mirziyoyev, kendileri için ayrılan bölümde tören kıtasının geçişini izledi.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

Erdoğan ve Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmeleri sonrasında, iki ülke arasında gerçekleşecek anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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