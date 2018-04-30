HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:08 | Son Güncelleme

Erdoğan, Özbekistan Parlamentosuna hitap etti: (1) - "Ortak çabalarımız neticesinde 2017'de ticaret hacmimiz yüzde 25 oranında artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Elbette biz bu rakamı yeterli görmüyoruz. Bugün kendimize yeni hedefi belirledik, bu da 5 milyar dolara ulaşmaktır" - "Kalkınmada özellikle de istikrar ve güven olmazsa olmaz iki başlıktır. Bunu başardığımız anda inanıyorum ki Özbekistan çok kısa zamanda kişi başına milli gelirini üçe, beşe, ona katlayacaktır"

TAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak çabalarımız neticesinde 2017'de ticaret hacmimiz yüzde 25 oranında artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Elbette biz bu rakamı yeterli görmüyoruz. Bugün kendimize yeni hedefi belirledik, bu da 5 milyar dolara ulaşmaktır." dedi.

Erdoğan, Özbekistan Parlamentosunda yaptığı konuşmasına, şair Erkin Vaidov'un "Özbeğim" isimli şiirinin "Tarihindir bin asırlar içinde gizli Özbeğim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaçlı Tiyanşan, Özbeğim. Söylesin, Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci Özbeğim. El Biruni, El Harezmi, El Farab soyundan. Aslı nesli belki Uzluk, belki Tarhan, Özbeğim." dizelerini okuyarak başladı.

"Ata yurdumuz, göz bebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyen Erdoğan, Asya'nın kalbinde, doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluştuğu Özbekistan'da kendilerini evlerinde, hatta evlerine dönmüş gibi hissettiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türk İslam medeniyetinin doğduğu ve geliştiği bu toprakların Biruni, Mirza Ulugbek, İbni Sina, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan, insanlığın ufkunu geliştiren bilim adamlarını yetiştirdiğini söyledi.

İmam Buhari, İmam Matüridi, İmam Tirmizi gibi manevi önderlerin de bu toprakların armağanı olduğunu belirten Erdoğan, "Onlar ebediyete göçmüş olsalar da geride bıraktıkları miras, sadece Özbekistan'ı değil, Anadolu'yu da aydınlatmaya devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, gönüller arasına sınır çizilemeyeceğini, kalpleri ve yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamının olamayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim inancımızda ve geleneğimizde kardeşlik en büyük hazinedir. Özbekistan'ın 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını yeniden kazanması Özbek kardeşlerimiz kadar, Türk milleti için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Türk hükümetleri, Özbekistan'ın güçlenip gelişmesine destek olabilmek için imkanlarını seferber etmiştir. 1996 yılında imzalanan Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması günümüzde de değerini ve anlamını koruyor.

Bugün hem Türkiye hem Özbekistan 1990'lı yıllara nazaran çok daha güçlüdür. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, özellikle de beraber ülkelerimizi daha iyi yere taşımak için amelde birlik ruhuyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı değerli kardeşimle 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Türkiye'ye yaptığı ziyareti sırasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugün imzaladığımız ortak açıklama ile de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini ihdas ettik."

- "25 anlaşmayı imzaladık"

Bu mekanizmanın sağladığı imkanlarla pek çok alanda iş birliğini daha da güçlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün biz aslında 25 anlaşmayı imzaladık. Bugüne kadar herhalde Özbekistan böyle büyük bir paket imzalamamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü iş birliği yaparak iki ülke arasındaki ilişkileri, kardeşliklerine yakışır noktaya süratle getireceklerinin altını çizdi.

Hem ikili mekanizmanın gelişmesi hem de Özbekistan'ın hak ettiği konuma ulaşması için Mirziyoyev'in yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özbekistan Ali Meclisinin ve devlet idarelerinin 2017-2022 eylemler stratejisi çerçevesinde gösterdiği bu gayret ve çabaların daha birinci yılında meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Sayın Mirziyoyev'in iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi esas alan kararlı adımları, Özbekistan'ı yatırımcıların gözünde daha cazip bir ülke ve güvenilir bir ortak haline getiriyor.

Özbekistan, kalkınma ve refah yolunda çok hızlı mesafe kaydediyor. Şüphesiz ekonomik kalkınma tabiatıyla bugünden yarına gerçekleşecek bir hadise değildir. Bunun için çok çalışmak, planlı hareket etmek, azim, inanç ve özgüvenle davranmak gerekir. Kalkınmada özellikle de istikrar ve güven olmazsa olmaz iki başlıktır. Bunu başardığımız anda inanıyorum ki Özbekistan çok kısa zamanda, şu anda kişi başına milli gelirini üçe, beşe, ona katlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a yeniden yükseliş döneminde Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Bu yönde son yıllarda çok önemli bir ivmenin yakalandığına işaret eden Erdoğan, "Ortak çabalarımız neticesinde 2017'de ticaret hacmimiz yüzde 25 oranında artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Elbette biz bu rakamı yeterli görmüyoruz. Bugün kendimize yeni hedefi belirledik, bu da 5 milyar dolara ulaşmaktır. Biz bunu yaparız, yapmamak için hiçbir sebep yok. 33 milyon Özbekistan, 81 milyon Türkiye, el ele vereceğiz ve bunu da başaracağız." dedi.

Erdoğan, Özbekistan'a büyük bir Türk iş adamı grubuyla geldiklerini aktararak, iki ülkedeki yatırımların artması için çabaları yoğunlaştıracaklarını vurguladı.

(Sürecek)

Komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardıKomşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı
Adıyaman'da korkutan patlama!Adıyaman'da korkutan patlama!
Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Parlamentosu

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

İlginizi Çekebilir

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.