Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak çabalarımız neticesinde 2017'de ticaret hacmimiz yüzde 25 oranında artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Elbette biz bu rakamı yeterli görmüyoruz. Bugün kendimize yeni hedefi belirledik, bu da 5 milyar dolara ulaşmaktır." dedi. Erdoğan, Özbekistan Parlamentosunda yaptığı konuşmasına, şair Erkin Vaidov'un "Özbeğim" isimli şiirinin "Tarihindir bin asırlar içinde gizli Özbeğim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaçlı Tiyanşan, Özbeğim. Söylesin, Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci Özbeğim. El Biruni, El Harezmi, El Farab soyundan. Aslı nesli belki Uzluk, belki Tarhan, Özbeğim." dizelerini okuyarak başladı. "Ata yurdumuz, göz bebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyen Erdoğan, Asya'nın kalbinde, doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluştuğu Özbekistan'da kendilerini evlerinde, hatta evlerine dönmüş gibi hissettiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türk İslam medeniyetinin doğduğu ve geliştiği bu toprakların Biruni, Mirza Ulugbek, İbni Sina, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan, insanlığın ufkunu geliştiren bilim adamlarını yetiştirdiğini söyledi. İmam Buhari, İmam Matüridi, İmam Tirmizi gibi manevi önderlerin de bu toprakların armağanı olduğunu belirten Erdoğan, "Onlar ebediyete göçmüş olsalar da geride bıraktıkları miras, sadece Özbekistan'ı değil, Anadolu'yu da aydınlatmaya devam ediyor." diye konuştu. Erdoğan, gönüller arasına sınır çizilemeyeceğini, kalpleri ve yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamının olamayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim inancımızda ve geleneğimizde kardeşlik en büyük hazinedir. Özbekistan'ın 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını yeniden kazanması Özbek kardeşlerimiz kadar, Türk milleti için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Türk hükümetleri, Özbekistan'ın güçlenip gelişmesine destek olabilmek için imkanlarını seferber etmiştir. 1996 yılında imzalanan Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması günümüzde de değerini ve anlamını koruyor.

Bugün hem Türkiye hem Özbekistan 1990'lı yıllara nazaran çok daha güçlüdür. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, özellikle de beraber ülkelerimizi daha iyi yere taşımak için amelde birlik ruhuyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı değerli kardeşimle 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Türkiye'ye yaptığı ziyareti sırasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugün imzaladığımız ortak açıklama ile de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini ihdas ettik." - "25 anlaşmayı imzaladık" Bu mekanizmanın sağladığı imkanlarla pek çok alanda iş birliğini daha da güçlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün biz aslında 25 anlaşmayı imzaladık. Bugüne kadar herhalde Özbekistan böyle büyük bir paket imzalamamıştır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü iş birliği yaparak iki ülke arasındaki ilişkileri, kardeşliklerine yakışır noktaya süratle getireceklerinin altını çizdi. Hem ikili mekanizmanın gelişmesi hem de Özbekistan'ın hak ettiği konuma ulaşması için Mirziyoyev'in yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: