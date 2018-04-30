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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:53 | Son Güncelleme

Erdoğan, Yaslı Ana ve İslam Kerimov anıtlarına çelenk bıraktı

TAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaslı Ana ve İslam Kerimov anıtlarına çelenk bıraktı.

Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki programları çerçevesinde, Yaslı Ana ve İslam Kerimov anıtlarına çelenk koydu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da İslam Kerimov Anıtı Yaslı Ana

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