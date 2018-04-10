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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz."

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