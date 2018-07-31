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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'daki seçimleri kazanan İmran Han'ı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 19:57 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’daki federal ve eyalet meclis seçimlerinden zaferle çıkan İmran Han’ı telefonla arayarak tebrik etti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’daki federal ve eyalet meclis seçimlerinden zaferle çıkan İmran Han’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçim başarısından dolayı kendisine tebriklerini ilettiği Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han’la yaptığı görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini daha da geliştirmenin önemli olduğu vurgulandı. İmran Han da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Pakistan’daki seçimlerin galibi olan İmran Han’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sergilediği liderlik ile tüm İslam dünyasına örnek olduğunu ifade ettiği de öğrenildi.

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