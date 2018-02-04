HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Papa Franciscus ile) Görüşmelerde Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar konularını ele alacağız. Ayrıca Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 18:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Papa Franciscus ile) Görüşmelerde Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar konularını ele alacağız. Ayrıca Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Bu iddia doğruysa skandal: NATO komutanı bayrağı indirmek istedi!

Bu iddia doğruysa skandal: NATO komutanı bayrağı indirmek istedi!

Diğer Haberler
Şubat ayında meyve ağaçları çiçek açtı

Şubat ayında meyve ağaçları çiçek açtı

Başbakan Yardımcısı Işık, köylülerin sorunlarını dinledi

Başbakan Yardımcısı Işık, köylülerin sorunlarını dinledi

Sivasspor Galatasaray maçı izle: BeIN Sport Lig TV canlı yayın (Alternatif kanallar)

Sivasspor Galatasaray maçı izle: BeIN Sport Lig TV canlı yayın (Alternatif kanallar)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne milli ne yerli (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne milli ne yerli (1)

YPG’nin sözde Genel Komutanına Türk bayrağı şoku

YPG’nin sözde Genel Komutanına Türk bayrağı şoku

Şoförler Odası’nda Osman Bahar güven tazeledi

Şoförler Odası’nda Osman Bahar güven tazeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.