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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'e geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 21 dakika önce

PARİS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 14.45'te Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Charles de Gaulle Havalimanı Şeref Salonu'na gelişinde Fransız yetkililer, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Paris'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Macron daha sonra heyetler arası resmi öğle yemeğine katılacak. İki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

(AA)

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