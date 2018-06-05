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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak tebrik etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak tebrik etti.


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