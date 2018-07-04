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Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi yemin edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yemin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yemin edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.

Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.

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