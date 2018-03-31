Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir." dedi. Erdoğan, partisinin 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Pendik'te, Kurtköy Spor Salonu önünde vatandaşlara seslendi. Partilerini 16 yıl önce kurduklarında, "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece." dediklerini hatırlatan Erdoğan, gece-gündüz durmadan yürümeye devam edeceklerini ifade etti. Yapacakları çok iş olduğunu ve milletin kendilerinden beklentileri bulunduğunu belirten Erdoğan, "Şunu unutmayın, dünya bizden çok şeyler bekliyor. Hamdolsun 15 yıl önce aldığımız Türkiye neydi, bugünkü Türkiye ne? Nereden, nereye geldik. Kişi başına milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğu Türkiye'den, hamdolsun, 11 bin dolara geldik. İhracatımızın 36 milyar dolar olduğu Türkiye'den, hamdolsun, 159 milyar dolara geldik." dedi.

Kendisini izleyen vatandaşlara, IMF'ye olan borcun ne kadar olduğunu soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Unuttunuz. Niye? Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Hep başarılan unutulur. 23,5 milyar dolar borcumuz var o zaman. Hep ne diyorlardı, 'Bizi bu adamlardan kurtarın.' 2002 Kasım, 23,5 milyar dolar. 2013'te biz bunu ne yaptık? Sıfırladık. Artık IMF'ye Türkiye'nin borcu yok. Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Şimdi 120 milyar dolar. Bak nereden, nereye... Bunlar durup dururken olmadı. Yan gelip yatarak olmadı. Koşarak oldu, çalışarak oldu ve hamdolsun bugüne geldik. Fakat bunları biz yeterli bulmuyoruz." - "Bir numara Türkiye" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7,4'lük büyüme oranı ile G20 ülkeleri arasında da bir numara olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü "1 numara. G-20 ülkelerinde kimler yok? Amerika'sı var, Çin'i var, Rusya'sı var, hepsi var. Bir numara Türkiye, 7,4. Ama çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. 'Ekonomi şöyle, ekonomi böyle', filan falan. 'Dikkatli olmamız lazım.' Yahu dikkatli her zaman olacaksın zaten. Dikkatli olmadığın zaman en büyük trafik kazasını sen yaparsın. Tabii dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın. Sen kalkar da faizli bir ekonomiyle ülkeyi yönetmeye devam edersen, işte o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Bir defa bu faiz belasından Türkiye'yi faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz, zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi çözmemiz lazım ve çözeceğiz, er geç çözeceğiz. Çünkü bizim aldığımız bu noktadaki eğitim budur. Biz Corç'un ağzına bakarak hareket edemeyiz, Hans'ın ağzına bakarak hareket edemeyiz. Eğer onların ağzıyla hareket etseydik, 15 yıl önceki Türkiye ne ise bugün de o olurdu. Biz onların ağzına bakmadık."

- "Bizde ayrım yok" Gerek başbakanlığı dönemi gerek cumhurbaşkanlığı dönemlerinde hep bunları yıkmaya çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı olabildikleri ya da olamadıkları zamanların bulunduğuna işaret etti. Bir ricası olduğunu söylemesi üzerine bir vatandaş Erdoğan'a, "Emret, emret" diye seslendi. Bunun üzerine Erdoğan, "Emrediyoruz da emirler yerine gelmiyor." diye yanıt verdi. Vatandaşlarla Rabia işareti de yapan Erdoğan, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Abazası, Boşnakı, Arnavutu Romanıyla tek millet olduklarını belirterek, "Zira biz Allah'ın kullarını, yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Bizde ayrım yok." dedi. Birbirlerini, memleketli ya da akraba diye değil, Allah için seveceklerini ifade eden Erdoğan, aralarına fitne fesat sokmak istemeyenlere de fırsat vermeyeceklerini kaydetti. AK Partililerin farkını ortaya koyacaklarının altını çizen Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinden, seçimler öncesinde yoğun şekilde çalışmalarını istedi.