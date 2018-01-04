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Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız TF1 ve LCI kanallarına verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz ABD ile stratejik ortağız fakat PKK, PYD ve YPJ ile Suriye’ye yerleşti. Kim var bunların arkasında, ABD’nin desteği var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Macron’la bir dönemin içerisine girdik. İyi bir başlangıç yaptık. Yani bölgesel konularda olsun, ikili ilişkilerde olsun, Sayın Macron’la attığımız adımlar gayet iyi bir şekilde gelişiyor ve kendisinden ümitliyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu belirterek, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan umutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız TF1 ve LCI kanallarına verdiği bir röportajda, yarın gerçekleştireceği Fransa ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Fransa ziyaretinin Avrupa ile yeniden yakınlaşma amacı güdüp gütmediği yönündeki soruyu Erdoğan, "2018'in ilk ziyaretini Avrupa'da Fransa'ya, dostum Macron'a gerçekleştireceğim. Tabii ki bu ziyaretin çok farklı bir önemi var. Zira Fransa ve Türkiye arasında siyasi, stratejik, ekonomik alanlar başta olmak üzere birçok alanda atılacak adım var. Bu ziyarete çok önem veriyorum. Bir güne sığdırılacak bir ziyaret olacak. Bu bize yeterli değil tabii ki ama bir ilk adım olacak ve umuyorum farklı bir şekilde devamı gelecek." şeklinde yanıtladı.

Erdoğan, Almanya'da Angela Merkel'in zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Macron'un, AB'nin sürükleyici lideri olarak görülüp görülmediği sorusuna, "Her şeyden önce Fransa farklı bir pozisyona sahiptir. Bu, geçmişten beri devam eden bir tavırdır ve AB içerisinde Almanya olsun, Fransa olsun, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, kesintisiz 15 yıl boyunca görev yaptım ve ne olup bittiğini görme fırsatım oldu. Bu 15 yıl içinde (Jacques) Chirac ile sorunsuz bir iletişimim oldu. Daha sonra (Nicolas) Sarkozy döneminde başka bir periyot geçirdik." cevabını verdi.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkide Fransa'nın katkısına ve bu yöndeki tavrına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Macron’la bir dönemin içerisine girdik. İyi bir başlangıç Sayın Macron’la yaptık. Yani bölgesel konularda olsun, ikili ilişkilerde olsun, Sayın Macron’la attığımız adımlar gayet iyi bir şekilde gelişiyor ve kendisinden ümitliyim. Özellikle savunma sanayi alanında Fransa-İtalya ve Türkiye olarak üçlü bir işbirliği söz konusu. Sanıyorum bu aynı zamanda bu üç ülkenin dayanışması açısından oldukça önemlidir. Bu bakımdan ben Sayın Macron’un Avrupa Birliği’ndeki yerini önemsiyorum ve bunun hakkını da vereceğine inanıyorum."

Görüşmede güvenlik konusunun da gündeme geleceği belirtilerek, "Suriye'deki savaşın ilk günlerinden itibaren bölgeye giden Fransız savaşçıların Türkiye'den geçtiği ve savaşın sona erme aşamasında bu kişilerin yeniden aynı yolu kullanarak Fransa'ya dönecekleri yönündeki endişeler" ile ilgili soruya Erdoğan, "Tabii liderlerin bu tür konularda endişe duymaları haliyle normal. Fakat Türkiye DEAŞ ile mücadele olsun veya daha genel olarak yabancı savaşçılarla mücadele konusunda oldukça hassastır. Biz bunları asla affedemeyiz. Bu konuda bizimle dayanışma içinde olan tüm ülkelerle gerekli adımları atacağız." dedi.

Erdoğan yabancı savaşçılar konusunda artık ciddi bir endişenin söz konusu olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Eğer bu ülkelerden gelen yabancı savaşçılar bizim ülkemizi geçiş noktası olarak kullanıp bir yerlere gidiyorlarsa, biz, bizimle iş birliği yapan tüm ülkelere destek vermeye hazırız. Mesela Suriye'ye geçen yabancı savaşçılar konusunda, biz çok büyük sayıda yabancı savaşçıyı yakalayarak geldikleri ülkelere gönderdik veya ülkemizde tutukladık. Gelecek dönemde de bu kararlılığımız, aynı şekilde devam edecektir. Dikkatinizi çekerim, yüzlerce yabancı savaşçıdan değil, binlercesini yakaladığımızdan bahsediyoruz. Biz bunları kesinlikle affetmedik ve ilgili ülkelerin istihbarat servisleriyle iletişime geçtikten sonra geri gönderdik. Yaklaşık 5 bin 600 yabancı savaşçıyı yakalayarak sınır dışı ettik. Bunun yanında 54 binine de Türkiye'ye giriş yasağı koyduk."

Erdoğan, Fransa ve Türkiye'nin Beşşar Esed'in gidişini talep etmesine rağmen Esed'in hala "görevi başında" kalmasını başarısızlık olarak görüp görmediğinin sorulması üzerine "Bu konuda Fransa ile bizim fikir birliği içinde olmamız çok önemlidir. 1 milyona yakın vatandaşının ölümüne sebep olmuş bir devlet başkanından bahsediyoruz. Bu bizim gibi barış ve insanlık için mücadele eden liderler açısından kabul edilemez bir durumdur. Biz 15 yıl önce görüşüyorduk. Kendisine çok tavsiyelerde bulundum. Demokrasiye doğru adımlar atmasını söyledim. Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürtlere kimlik kartı vermiyordu ve 'Neden vermiyorsun, bunların hepsi senin vatandaşın' diye soruyordum. Demokrasiye geçiş için destekledim fakat anlatamadım zamanında. Daha sonra geldiğimiz durum ortada." ifadelerini kullandı.

Bugün Suriye'nin neredeyse bölünmüş durumda olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bir tarafta koalisyon tabii ki, diğer tarafta Rusya, İran ve Türkiye. Burada bu üç ülke olarak çabamızın tek nedeni var, Suriye'ye en kısa zamanda barışın gelmesi ve Suriye’den terör örgütlerinin çıkmasıdır." diyerek tüm terör örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bir terör örgütü olan DEAŞ ile başka bir terör örgütüyle iş birliği yaparak mücadele edilemeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz ABD ile stratejik ortağız fakat PKK, PYD ve YPJ ile Suriye’ye yerleşti. Kim var bunların arkasında, ABD’nin desteği var. ABD bu terör örgütlerine 3 bine yakın tır içinde silah göndermiştir, zırhlı taşıyıcı ve tank göndermiştir. Siz bir yandan 'Terör örgütlerine destek vermeyin' diyeceksiniz, öte yandan da DEAŞ terör örgütüyle başka bir terör örgütüne destek vererek mücadele edeceksiniz. Sayın Trump’a bunların hepsini söyledim. ‘Neden bu mücadeleyi terör örgütleri ile beraber sürdürüyorsunuz?’ dedim. Maalesef bir sonuca varamadık. Bugün bile ABD askerleri bu teröristlerle yan yana görünüyor, birlikte fotoğraf çektiriyorlar. ABD bayrağı terör örgütlerinin bayrağının yanında sallanıyor. Tüm bunlar kabul edilemez."

Türkiye'nin 2015'teki göç ve sığınmacı krizinde büyük bir sorumluluk göstermesiyle Avrupa'dan bunun karşılığında ne istediğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Sınır kontrolleri konusunda biz Avrupalılardan çok şey istemedik. Biz onlara, 'Sizin sınırlarınız sizler için ne kadar önemliyse, bizimkiler de bizim için aynı derecede önemli. Şu anda Suriye ile sınırımız 911 kilometre. Irak ile sınırımız 350 kilometre. Ben sınırımı korumak için gerekli adımları atmalıyım. Fırat Kalkanı operasyonunu bu nedenle gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD erdoğan Suriye PKK

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
yav he he
@ermanca33 UYAN DA BALIĞA GİDELİM.
senin arkanda kim var recep ona bakmak lazım mossad ve cia var
AKP olarak siz değilmiydiniz sınırda çadı mahkeme kurup sözde PKK yargılayıp bunlar zaten iyi çocuklardı zarar gelmez bıunlardan diyen sizdiniz.Diyarbakıra amed diye seslenip sınırdan 29 ekim günü kobaniye PKK taşınmasına izin veren siz değilmiydiniz sayın RTE. demek teröristsin sen kürt oyunu alabilmek için Barzaniyi kardeş biji demedinmi.Sende seçilmen için PKKya destek verdin sende hainsin ozaman.
Sen kendi iç sorunlarına bak önce ülke nereye gidiyor bir düşün zam zam zam milleti bezdirdiniz artık yeter
UZUN AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM TAAA EN BAŞINDAN BERİ TAKİP EDİYORUM OYUNU GÖRÜYOR VE KİMLERİN NE OLDUĞUNU GÖRÜYORUM.SİZE BİR MÜSLÜMAN TÜRK EVLADI OLARAK BİLDİĞİNİZ TEMİZ ANADOLU EVLADI OLARAK TEK DERDİ CENAB I HAKKIN RIZASI OLAN HAKKI HAKİKATİ HAYKIRDIĞINI DÜŞÜNEN BİRİ OLARAK SAKIN HAA ETRAFINIZDAKİLERE KIZIP YILANA SARILMAYIN.BU ADAM AKLINIZA GELMEYECEK DERECEDE HAYALİNİZİN YETMEYECEĞİ DERECEDE ZARARLI BİR İNSAN.AKLINIZA HAYALİNİZE GELEMEYECEK KADAR HERŞEYİ BEKLEYİN YAPAR.BUNU NİYE DİYORUM TAA EN BAŞINDAN 2002 DEN BERİ HERŞEYİ TAKİP EDİYOR İNCELİYORUM.OYUN VE OYUNCULARI BİLİYORUM
ABD mahkemesinin verdiği karar şu "Siz İran ambargosunu deldiniz" zaten İrandaki gösterilerin başlamasının ana sebebi Ambargonun neden olduğu sıkıntılar peki İran ambargosunu Türkiye en acımasız şekilde uygulasaydı ve İran çok daha feci bir halde darmadağın olsaydı sonuç ne olurdu? "BOP işliyor" olurdu demi Reis e BOP projesi deyip saldıranABD Köpekleri bilsinki Sizler "ABD nin BOP Projesinin" gönüllü itlerisiniz "Türkiyenin BOP Projesi" ile bir bağınız yok! bağınız tasmanız ABD nin elinde
@palermo544 BOP TAŞERONU BOUNUNDA YAHUDİ TASMASI ABD VATANDAŞI OLARAK BUNU SENMİ DEDİN BİLAL OĞLAN
arkalarında abd var, sen varsın ve senin partin var senin ne olduğunu bildikleri halde çıkarları için sana oy verenler var. yani hepiniz varsınız.
günaydın peşmergeye ben koridor açmadım
HA HA HA.PKK YI SURİYE YE YERLEŞTİREN SENSİN.DÜNYANIN DÖRTBİR TARAFINDAN KAÇKIN DİNCİ TERÖRİSTLERİ SURİYEYE GÖNDERDİN.AMACIN ESADI DEVİRİP,İSLAM DEVLETİ KURACAKTIN.ESADI YENEMEDİN.ESAD ZAYIFLADI VE ORTAYA PYD ÇIKTI.YANİ PKK ÇIKTI.
Megri megri diye türkü söylerken iyiydi.Ayıkla pirincin taşını şimdi
bunu daha öncedende biliyordun reza davasından sonra neden düşman olmaya başladınız artık inandırıcı gelmiyorsunuz
kardeşiniz esad şimdi tc ye karşı tavır alacak tüm hainlere kapıyı açan akp oldu b.o.p eş başkanlığı uğruna t.c yi tehlikeli sulara soktu akp
kılıcdar veya iyi particilerin agzından bir ortadogu politikası, strateji, bir proje duyan var mı? duyamazsınız. yok çünkü. bop habur davul zurna ayakkabı kutusu zarrab. bunlardan öteye gidecek siyasi kabiliyet yok.
Katil esed gitsin diyerek PYD'ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıran BOP eş başkanıyım deyip boynunda yahudi madalyası taşıyan KALDIRILDIM diyerek ihanetleri ortbas eden sen.. madem döndün icraat yap laf üretme işte yıllarca sana oy verdim hep biz kandirildik bu yüzden IYI partiyi desteklemek vatan borcudur diyorum..
PKK PYD EĞER SURİYEYE YERLEŞTİYSE BU İŞİN ARKASINDA RUSYA VE İRAN VAR. SURİYEYE BAŞTAN BERİ RUSYA SAHİP ÇIKIYOR. EĞER RUSYA SURİYEYE SAHİP ÇIKMASAYDI SURİYE ŞU AN YOKTU.. RUSLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMICAKTINIZ. ESAT PUTİNLE KANKİ SİZDE RUSYAYA DESTEK VERDİNİZ ŞİMDİ İŞİN İÇİNDEN ÇIKILMAZ DURUMA GELDİ. HİÇ SAĞA SOLA SATAŞMAYA GEREK YOK BU SURİYE İŞİNİ KİM BAŞLATTI SEN BİZLERDEN DAHA İYİ BİLİYORSUN. SURİYEDE ATEŞ KESİ KİMLE ORTASK KARAR ALDIN.? MADEM PKK ORADAYDI NEDEN PUTİNLE ANLAŞIP ATEŞKES İLANI ETTİNİZ..??
abd = pkk çocuğa sorsan o bile biliyor zaten ama gel gelelim tutturmuşlar bi suriyeli kardeşlerimiz falan filan ulan hastanelerin doğum servisleri suriyeli kadınlarla dolu milyarlarca dolar para harcandı vatandaşlık vermek istediniz tokiden ev vermek istediniz yeter be Türkiye ortadoğunun polisimi avukatımı
suriyeyi karıştırmaya sebep olmasaydınız muhalif diye terörist gruplara silah göndermemiş olsaydınız ne bugün sınırımızda ypg koridoru oluşacaktı ne de hırsız , terörist , katil potansiyeli taşıyan 5 milyon suriyelil ülkemizde olacaktı . ama tabi bop eşbaşkanlığı bunu gerektiriyor .
@robotreis helal kardeşim durumun özeti budur...
ABD GİBİ DOSTUN(!) VARSA, DÜŞMANA GEREK VAR MI?!
devletin her kurumuna feto nasıl yerleşti arkasında kim var feto nun altın çağında(2000-2011) iktidarda kim vardı? ??
sanki yeni biseymis gibi biliyoruz zaten.
NASIL BİR MÜTTEFİKİZ EYY ABD ON BİN KM ÖTEDEN GELİYORSUN ORTADOĞUYU KARIŞTIRIYORSUN SENİN PLANLARIN VARSA TÜRK MİLLETİNİNDE VARDIR ve AMERİKA ORTADOĞUYU SANA YEDİRMEYİZ HAÇLILARIN SONU POSTALLARIMIZIN BAGCIKLARINI BAGLAMAK OLUR OLACAKTIR SELAHADDİN EYYUBİ GİBİ FATİH GİBİ KANUNİ GİBİ ATATÜRK GİBİ SİZLERE BOYUN BÜKTÜRECEK BU MİLLET TÜRK MİLLETİDİR.
seni de gorecez bakalim.sayili gun cabuk gecer.sonumuz araplardan beter olacak.
hayırlı olsun
Anlamadığım o kadar Abd ye sallıyorlar Abd den çıt yok biz hakkaten dünya devletimiyiz yoksa ????????????
ABD,KATAR,SUDİ ARAPLARLA BİR OLDUN.ESADI DEVİRMEK İÇİN SURİYEYE TERÖRİST VE SİLAH GÖNDERDİN.ŞAMDA NAMAZ KILACAKTIN.İŞTE PYD ONDAN SONRA SURİYEDE ORTAYA ÇIKTI.SEN İSLAM İMPARATORLUĞU KURACAM DEDİN.KÜRT DEVLETİNİ KURDURDUN.
pkk nin elinde, ikisi üst düzey olmak ûzere 8 tane mit ajaniniz var. isterseniz önce korkmayip bunu halk ile paylasin. bakiyoruzda yandaş medyaniz doğru haber cizgisinden hiç ayrilmiyor.
Esadı desteklemez isek olacağı buydu....Ayıklayın ayıklayabilirseniz...
^ZATEN ESADİ DEVİRMEK İÇİN BİZİM ORTAKLARIMIZDI PYD YPG ÖSSO İŞİT ABD TÜRKİYENİN YENİ BAŞKANLIK ORTAGİY Dİ ÖNCEDEN AÇIKTI ŞİMDİ GİZLİ GİZLİ HAYIRLI OLSUN
Sen Trump a söyledin Trump ne cevap verdi çok merak ediyorum. !!!
senden ötürü
hele ülkenin enfazla lüzümsüz konuşmaları ile ülkeyi darbogaza sürükleyen tayib efendi en sonunda anlamış pkk nın suriyeye yerleştirdigini sana yapma böyle diyenlere terörrüst dedin fetocu dedin pkklı dedin ama kimseye delikanlılıgı bırakmadın şimdi temizle bakalım tayib efendi kimmiş terörüt
eee sonuç??? ne yapacan ABD ye??? incirliği kapatacan mı??? Nota vermezsin de zaten...hem ne notası müzik notası mı verecen sanki...
ZATEN ESADİ DEVİRMEK İÇİN BİZİM ORTAKLARIMIZDI PYD YPG ÖSSO İŞİT ABD TÜRKİYENİN YENİ BAŞKANLIK ORTAGİY Dİ ÖNCEDEN AÇIKTI ŞİMDİ GİZLİ GİZLİ HAYIRLI OLSUN
Devletler arasında stratejik ortaklıklar değil yazılı antlaşmalar olur. ABD Saddam ı indirdiğinden beri kürtleri pofpofluyor. Orta doğuyu kendine göre biçimlendiriyor. Bu yeni bir olay değil.
Bilmeyen var mı?
isidin arkasinda Kim var acaba
ABD STRATEJIK ORTAK DEMIS MAKRONDA AYNI FIKIRDEYMIS ESAD GITSINMIS.. ABD AYNI FIKIRDE ZADEN ŞAMDA CUMA PYD YE KORIDOR DERKEN PYD DEVLET HALİNE GETİRİP MİLYONLARCA SURIYELI ÜLKEYE DOLDURULDU BOP GÖREVİNİ YAPTI YAPMAYA DEVAM EDIYOR HADI BOPDAN ISTIFA ET LAF YAPMA ICRAAT YAP INCIRLIGI KAPAT
bunun himayesindeki diyanet 9 yaşindaki kiz çocuğuna evlenme yolu açiyor oda fransaya bariş ve medeniyet dersini veriyor
SAMİMİ İSELER FRANSA İLE VİZELER KALDIRILSIN. RUSYA İLE TEKRAR KALDIRILSIN. GELMEK İSTEYEN RUSLAR AKDENİZE, TÜRKLER DE DÜNYA KUPASINA VİZESİZ SEYAHAT ETSİNLER. MMXVIII-2018-1439-1433 MADE İN YAMAN
Hersey bir yana tek bir konuya dikkat etmek gerekiyor : Sen gidiyorsun Yabanci bir ulkenin yabanci bir kanalina ABD baskani hakkinda yanlis yapiyor , uyardim diyorsun. Bu ulke tarihinde cok fazla gorulmus bir emsal degil. Bazi seyleri iyi gorebilmek gerekir.
ABD mahkemesinin verdiği karar şu "_Siz İran ambargosunu deldiniz" zaten İrandaki gösterilerin başlamasının ana sebebi, Ambargonun neden olduğu sıkıntılar peki İran ambargosunu Türkiye en acımasız şekilde uygulasaydı ve İran çok daha feci bir halde darmadağın olsaydı Irak sınırında PEJAK alan açsaydı sonuç ne olurdu? "BOP işliyor" olurdu demi Reis e BOP projesi deyip saldıran ABD Köpekleri bilsinki! Sizler "ABD nin BOP Projesinin" Gönüllü itlerisiniz "Türkiyenin BOP Projesi" ile bir bağınız yok! bağınız tasmanız ABD nin elinde
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