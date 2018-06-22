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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terör örgütü şu anda HDP'ye destek veriyor. Ben de buradan Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum. HDP'nin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu bilmiyor musunuz, eğer biliyorsanız hala bunlara nasıl oluyor da destek veriyorsunuz,

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terör örgütü şu anda HDP'ye destek veriyor. Ben de buradan Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum. HDP'nin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu bilmiyor musunuz, eğer biliyorsanız hala bunlara nasıl oluyor da destek veriyorsunuz, CHP'nin bunlarla nasıl dirsek temasında olduğunu bilmiyor musunuz, Bunlara nasıl destek veriyorsunuz?"


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