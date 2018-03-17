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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın gençlerinin elinde silah var, bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Farkı bu."

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 17:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın gençlerinin elinde silah var, bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Farkı bu."

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