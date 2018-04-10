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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle polisleri kabul etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle polisleri kabul etti.

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