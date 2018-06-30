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Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Sezgin'e rahmet diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Büyük ilim insanı, İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Sezgin'in büyük bir ilim insanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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