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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Afrin'i görüştü!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 10:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede Türkiye, Rusya ve İran’ın ilkini Soçi’de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

İki lider, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulundular. Doğu Guta’daki insani duruma değinen iki liderin Suriye meselesinde işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit ettikleri öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Noldu ya hava sahasını açmaları için tekrar izinmi istediniz .Kardeşim dalga geçiyosunuz milletle 20 gün oldu 75 uçak bilmem kaç bin asker bilmem kaç tank top tüfekle girmişssin ama ortada bişey yok ayıp ya..Millet bu uçaklarla askerlerle ülke savaşına girer ama siz 2000 bin ypg li var bitiremediniz.o zaman hepsi hava sizinki..
gerizekalı bizde merhamet var sivilleri kalkan olarak kullanıyorlar bu yüzden ağır ilerliyoruz. bir de sanane biz slow geçirmeyi seviyoruz zevkini çıkarıyoruz zoruna mı gitti sen onu söyle
reisimiz kimseden izin almaz... ne abd be rusya ne ab ne bm.. reisimizin dedigi gibi bir gece ansizin girebiliriz. bu gorusme kanaatimce askerlerinizi cekin anlamina geliyor... reisimiz oldukca bizler kukreriz. reis dik dur egilme bu millet seninle.
hahaha raporlu koyunsun belli:)
izin almış gireyim mi die
Abi şu hava sahası ile afrinde 2 km daha yol açın diye izin almış diyorlar
bu üç devlette akıl varsa ne yapar ne eder bu coğrafyayı sağlam tutarlar iran kendi dersidine düşerse rusya ben buranın hakimi olacam derse türkiye illa da ben esadın kellesini istiyorum derse amerika gelecek paşa paşa burada herkese komşu olacak ondan sonra kimse şikayet etmesin abd nin burada ne işi var diye
hava sahasiyla ilgili yorum yazan eksik beyinliler bu haberden nasil bu sonuca vardilar anlamiyorum ulke idare etmek zor istir siz anlamazsiniz bosverin
@ramsey_ipekli_1992 Evet görüyoruz çok zorlanıyorsun devlet idare etmek kolaydır kıt beyinliler zorlaştırır
türkiye terörü temziliyor bu güzel ama rusya ne kazanıyor suriye politikasında çok merak ettim ,abd terörü besliyor. yada biz rusyaya ne vereceğiz yada suriye ne bedel ödüyecek merak ettim doğrusu
@djeren_soylu_2017 Sıcak denizler....
putin kardeş hava sahasını açın rica ediyoruz
HİÇ BİR ÜLKEYE VE HİÇ BİR ÜLKE IRKINA GÜVEN OLMAZ AMA BEN BİR ŞEY SÖYLEYEYİM Mİ..PUTİN EHVENİ ŞER. YANİ KÖTÜNÜN İYİSİ. RUSYA-TÜRKİYE YAKINLAŞMASI VE YAKINLIĞI DAİMİ OLMALI, DEVAM ETMELİ. BU HEP SAĞLANMALI.
Hiç kusura bakmayın kimse Suriyeliye kızmasın,olayın yanlış tarafından bakiyorsunuz.Esad'in zulmüne karşı suriye halkını destekleyip sonra Rusya sahaya inince geri çekilen ve Suriyelileri ölmeye veya ülkesini terketmeye mecbur bırakan,sahada sana yardım edemiyorum ama seni ülkemde misafir ederim diyen Türkiye gerçek bu. Mehmetçik ülkemizin sınırlarını ve ülkemizin haklı çıkarları için orada elma ile armutu karıştırmayalım.
Süriye konusunda o kadar söylenecek süz varki , ama bunlar kendi çıkarlarına oynuyorlar.
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