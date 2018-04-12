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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan putin Rusya

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