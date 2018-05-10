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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefonda görüştü.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefonda görüştü. Görüşmede; ABD’nin, İran ile daha önce sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.
ABD’nin kararının yanlışlığına işaret eden iki lider, söz konusu planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğuna dikkati çektiler. Görüşmede, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, Rusya Devlet Başkanı Putin’e 7 Mayıs’taki yemin töreniyle Devlet Başkanı olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini de iletti.

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