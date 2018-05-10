Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. İki liderin gündeminde ABD Başkanı Trump'ın İran kararı vardı.
Erdoğan ve Putin, ABD'nin kararının yanlışlığını vurgulayarak, planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğunu belirtti.
Erdoğan ve Putin telefon görüşmesinde, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'e 7 Mayıs'taki yemin töreniyle Devlet Başkanı olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini de iletti.
ABD Başkanı Trump, İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili nihai kararını geçtiğimiz gün açıklamıştı. Trump, açıklamasında İran'ın nükleer silah üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Nükleer anlaşmadan çekildiğimizi açıklıyorum" ifadesini kullanmıştı.
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