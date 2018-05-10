HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin ile telefonda görüştü. İki lider ABD'nin İran kararını ele aldı. Liderler, Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararını hata olarak niteledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. İki liderin gündeminde ABD Başkanı Trump'ın İran kararı vardı.

Erdoğan ve Putin, ABD'nin kararının yanlışlığını vurgulayarak, planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğunu belirtti.

Erdoğan ve Putin telefon görüşmesinde, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'e 7 Mayıs'taki yemin töreniyle Devlet Başkanı olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini de iletti.

ABD Başkanı Trump, İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili nihai kararını geçtiğimiz gün açıklamıştı. Trump, açıklamasında İran'ın nükleer silah üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Nükleer anlaşmadan çekildiğimizi açıklıyorum" ifadesini kullanmıştı.

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vurulduİran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu
Erdoğan ile Putin'den flaş İran görüşmesi!Erdoğan ile Putin'den flaş İran görüşmesi!
Mayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldıMayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan putin Son dakika İRAN

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.