Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki liderin, Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret ettiği bildirildi.

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