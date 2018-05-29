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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki liderin, Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Suriye

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