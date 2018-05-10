HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:16 | Son Güncelleme

Görüşmede, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış nükleer anlaşmadan çekilme kararını ele alan iki lider, ABD'nin kararının yanlışlığını vurgulayarak, planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğunu belirtti - Erdoğan ve Putin, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

ABD'nin kararının yanlışlığına işaret eden iki lider, söz konusu planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğunu vurguladı.

Erdoğan ve Putin görüşmesinde, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca görüşme esnasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e, 7 Mayıs'taki yemin töreniyle "Devlet başkanı" olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti.

Dünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi ArabistanDünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
Erdoğan ile Putin'den flaş İran görüşmesi!Erdoğan ile Putin'den flaş İran görüşmesi!
Mayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldıMayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İRAN Suriye Trump

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.