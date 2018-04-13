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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Trump'la görüşme) Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Trump'la görüşme) Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu."

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