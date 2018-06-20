Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo programına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin parlamenter sisteme dönüş söylemine ilişkin, "Bir defa 16 Nisan'da biz Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil." dedi. Kral FM ve Kral Pop Radyo işbirliğinde, 18 ulusal ve 250 yerel radyoda yayınlanan programda Erdoğan, 16 yılda Türkiye'nin birçok alanda önemli mesafeler katettiğini belirterek, özellikle eğitim ve sağlıkta yakalanan başarıları anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde birçok sorunun yaşandığını ifade eden Erdoğan, "Orada bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu mazeret üretiyor. Halbuki sen SSK'nın genel müdürüsün. Sen mazeret makamında değilsin. Sen çözüm makamındasın ve oradan faturayı siyasilere kesiyor. Tamam da bu makama geldiğine göre bu işi senin çözmen lazım." diye konuştu. "Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde ayağa kaldıracağız" dediklerini hatırlatarak, dört ana sütunun eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu belirten Erdoğan, bunların üzerine enerjiyi, tarımı, dış politikayı eklediklerini kaydetti.

Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber biz Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne nasıl çıkaracağız?" Mesela Batı bize o dönemde Avrupa Birliğiyle yaptığımız görüşmelerde 'Türkiye bir sessiz devrim gerçekleştiriyor' diye onlar söyledi. Biz söylemedik." diyerek, şöyle devam etti: "Bu sessiz devrimi gerçekleştiren Türkiye'ye baktığı zaman tabii ekonomik olarak koşullarımızın süratle nasıl yükseldiğini gördüler. Mesela yüzde 63 gibi bir faiz oranı varken, bu faiz oranı tek haneli rakama doğru indi. Enflasyon çift haneli rakamdaydı, tek haneli rakama doğru indi. Tüm bunlarla beraber tabii milletin bu noktadaki iradesi de duruma el koydu. Kiminle beraber? Bizimle beraber el koydu. Ve artık vesayetçi rejim sarsıldı, çökmeye bir defa yol tuttu. Biz bununla beraber Türkiye'de bu atılan adımlarla hakikaten hissedilebilir, görülebilir bir şeyi gerçekleştirdik. Ki ben her zaman eğitime, sağlığa çok büyük önem verdim. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa Türkiye 79 senede özellikle eğitimde neredeydi, nereye geldi. Çünkü eğitim olmazsa olmazımızdır. Eğitimli bir nesil çok çok önemli." dedi.

İktidarlarından önce ülkede 75 üniversite bulunduğunu, bu sayının şu anda 205'e ulaştığını aktaran Erdoğan, üniversitenin olmadığı il bulunmadığını söyledi. Erdoğan, "Sınav sistemi sürekli değişiyor. Ayak uyduramıyoruz' eleştirileri. Değişiklikler ne zaman bitecek soruları da geliyor bize zaman zaman." şeklindeki yorum üzerine, bu konuların Türkiye'nin geliştiğinin alameti olduğunu aktardı. TEOG sistemi için "Bu kalkacak" dediğini ifade eden Erdoğan, "Tabii sağdan soldan gürültüler geldi. Ama şimdi de tam aksine herkes seviniyor. Çünkü bunların hepsi bizim için sıkıntılı olan sistemler. Aynı şekilde üniversite imtihanlarıyla alakalı. Şimdi burada artık Türkiye özellikle imtihan sistemlerini oturtma düzeyini yakaladı. Son imtihanlarda da yine önce bir öyle gürültüler falan oldu, sonradan da 'Bu doğruymuş' demeye başladılar. Bunun olumlu tepkilerini almaya başladık." değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, sistem oturtmanın kolay bir iş olmadığını, en ideal, en doğru olanı yakalayıp ona göre iyileştirme noktasına gelindiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Şöyle eleştiriler var, 'Cumhurbaşkanı hiçkimseye danışmadan, sormadan kendisi kararlar alıyor.' Bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bunu söyleyenler benim kimlerle çalıştığımı nereden biliyorlar, nasıl biliyorlar? Benim yanımda şu anda başmüsteşarlarım, aynı zamanda üst düzeyde danışmanlarım var. Kaldı ki ben hayatımı tamamen istişare üzerine kurmuş bir liderim." dedi. Ayrıca da ilgili konunun bakanı, bakanlık müsteşarını da çağırdığını aktaran Erdoğan, "Hayatım siyasette hep istişareyle geçmiştir. Çünkü bizim medeniyetimizde, kültürümüzde Rabbim bize emriyor 'Bütün işlerinizde istişare ediniz'. İstişare bizim olmazsa olmazımızdır. Bununla yolumuza hep devam ettik, devam ediyoruz. Yani başarılı oluşumuzun sırrı da bana göre budur." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek adam' diye eleştiriyorlar sizi. Ekibinizin içinde sizi zaman zaman eleştirenler, fikirlerinize katılmayanlar oluyor mu?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: "Ekibimizin içinde aynı fikirleri paylaşmayan arkadaşlarım olabilir ama tek adam ifadesi nereden doğuyor ona bakmak lazım. Eğer bu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan doğuyorsa veya Kılıçdaroğlu zihniyetinde olanlardan doğuyorsa onu bir defa bir kenara koy. Bizde 'ben' yok, 'biz' var. Anlayışımız budur. 'Ben' diyemeyiz. 'Biz' deriz ve istişarelerimizi yaparız ve kararı alırız. Zaman zaman bana ters düşenler olabilir, bana ters düşenin kanaatini paylaşmaya da ben mecbur değilim. Nihai karar verici olan kim? Liderdir. Lider sadece düşünceleri toparlar, alır ama ama nihai kararı o verir. Çünkü sonunda hesabı millete kim verecek? O verecek. Diğerleri hesap vermiyor. Zaman zaman biz bunu bazı kurumlarımızda yaşıyoruz. O kurumlar bağımsız kurumlar havasıyla kendilerine göre adımlar atıyorlar. Peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Burayı çok iyi düşünmemiz lazım. Faturayı ödeyen, istişaresini yaptıktan sonra kararını da o verir."

Erdoğan, Millet İttifakı'nın vaadinin tekrar parlamenter sisteme geri dönmek olduğunun hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti: "Bir defa 16 Nisan'da biz Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil. Bunlar her şeyden önce yasaları bilmiyor. Şimdi ne olacak? Eğer kalkıp da anayasal olarak, anayasayı değiştirme gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursunlar değiştirsinler. Veyahut da millete gidebilecek gücü yakalarlarsa buyursunlar millete gitsinler. O ayrı bir konu, o da onların anayasal bir hakkıdır. Ama şu anda 16 Nisan'da bu defter kapandı. Artık Türkiye'nin bir defa böyle bir şeyi yok. Türkiye başkanlık sistemine girmiştir. Yani yönetimde cumhurun yönetim sistemine geçmiştir. Dolayısıyla şu anda yaptığımız seçimlerde de pazar günü neticeyi göreceğiz. Milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak, başkanlık sisteminde nasıl bir karar verecek, parlamentoyu nasıl şekillendirecek, başkan olarak kimi başkanlığa getirecek pazar günü göreceğiz."