Cumhurbaşkanı Erdoğan radyo programına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Muharrem İnce) Dershane işletemeyen bir adamın devlet yönetiminden anlaması mümkün değil. Bu adam dershane işletememiş, çalıştırdığı personelinin sigorta ücretlerini ödemediği için hepsi ah vah ile oradan ayrılmışlar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM ve Kral Pop Radyo işbirliğinde, 18 ulusal ve 250 yerel radyoda yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "FETÖ bu seçimde nereyi destekliyor sizce?" sorusu üzerine Erdoğan, "Nereyi desteklediğini söylememiz bana göre politik olarak yanlış olur. Hiç gerek yok. Biz, bir tespit yaptık. Bunların tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı da ihanettir. FETÖ'ye gönül verenlerin, nereye ne vereceği onları ilgilendirir. Herkes serbesttir. Bir demokratik rejimin içindeyiz ama iflah olmazlar." yanıtını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ mağdurlarıyla" ilgili ifadelerinin sorulması üzerine Erdoğan, kendisinin "FETÖ mağduru" diye bir şeyi tanımlama yetkisine sahip olmadığını, bu yetkinin 15 Temmuz'dan sonra polis ve yargının olduğunu ifade etti.

Mahkum edilenleri de Kılıçdaroğlu'nun bırakma yetkisinin olmadığını belirten Erdoğan, "Mahkumiyeti kesinleşmiş olanlarla ilgili bir şey yapamaz. Bu adam hukuk da bilmiyor." dedi. FETÖ'den tutuklu olanlar içinden mağduriyet sürecinin başlatılmasının ayrı, mahkumiyetten mağduriyet sürecinin başlatılmasının ise ayrı olduğunu vurgulayan Erdoğan, yargının kararını verdiğini, iade edilmesi gerekenlerin görevine iade edildiğini söyledi. - "Onlar FETÖ'nün arkasında duruyor" "2002 öncesinde ordu, medya, iş dünyası, herkes size soğuk bakıyordu. Şu anda muhalefet şunu iddia ediyor; 'Yargı, ordu, medya bize karşı. Türkiye'de adalet yok.' Bu biraz garip değil mi?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Ben bir defa siyasi yasaklıydım. Ben sadece Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Yüksek Kurulu'nun onayından geçmiş Ziya Gökalp'e ait bir şiiri, Siirt'te bir mitingde okuduğum için içeri alındım. Bundan dolayı da girdim yattım. Ama o neyin önünü açtı? Bu makamlara gelişimin önünü açtı. Fakat bu söyledikleri şeylerin siyasi yasakla alakası yok. FETÖ, yasaklı mı? Değil. Niye gelmiyor? Amerika niye bırakmıyor? Burada, 15 Temmuz'un nerelere uzandığının da sinyalleri geliyor. Şu anda FETÖ ile ilgili yargı mahkumiyet kararları vermeye başladı. Bu mahkumiyet kararları ellerinde olduğu halde, çıkıyor Bay Muharrem ne diyor? 'Amerika'ya gönderilen gazete kupürleri' diyor. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri birbirini tutmuyor. Kendilerinin takdiri ile gelen avukatlar incelediler. Hazırladıkları rapor bizi haklı çıkarıyor. Bunu söyleyebildi mi daha sonra? Bir daha söyleyemedi."

Adalet Bakanlığının yaptığı bir çalışmanın hafife alınamayacağını dile getiren Erdoğan, "Bunu kime karşı yapıyoruz? Amerika'nın Adalet Bakanlığına karşı yapıyoruz. Amerika Adalet Bakanlığı ne diyor? 'Siz bize 'Brunson'u verin. Ondan sonra bunları konuşalım.'. Brunson, Türkiye'de bir suçlu ve şu anda yargılanıyor. Peki FETÖ suçlu mu? Bize göre suçlu, onlara göre suçlu değil. Tam aksine onlar FETÖ'nün arkasında duruyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Oy devşirmesine yönelik istismardır" Muharrem İnce'nin devlet yönetiminin ne olduğunu bilmediğini ifade eden Erdoğan, "Dershane işletemeyen bir adamın, devlet yönetiminden anlaması mümkün değil. Bu adam dershane işletememiş. Orada çalıştırdığı personelinin sigorta ücretlerini ödemediği için hepsi oradan ah vah ile oradan ayrılmışlar." dedi. Erdoğan, İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Amerika'dan alacağı sözlerine ilişkin

"Neyi alıyorsun? Uluslararası hukuk var. Uluslararası hukuka göre sen neyi alıyorsun? Sana bunlar şimdiden böyle bir müjde mi verdiler? Kaldı ki sen böyle bir şeyin sözünü vermeye kalktığın zaman, adama derler ki 'neye göre bunu konuşuyorsun?'. Demek ki 'ben bunu söyler de nasıl artı bir oy kapabilirim.'. Bu bir oy devşirmesine yönelik istismardır." diye konuştu.

İnce'nin "Kandil'de kimse yok, dağları, taşları bombalıyorlar. Tamamen seçim öncesi bir propaganda" iddialarına yönelik Erdoğan, şunları söyledi: "Biz Kandil'i yeni bombalamaya başlamadık. Muharrem Bey'in bir defa Türkiye'de ne olup bittiğinden haberi yok. Biz, yeri gelmiştir Kandil'i bombalamışızdır. Bunlara kalsa Afrin'e, Cerablus'a girmemizi de istemiyordu. Bunları biz seçimle ilişkili olarak mı yaptık? Erken seçime gitme olayının Afrin ile bir alakası var mıydı? Afrin olayı bir anda gelişti. Ama Muharrem Bey'in başka şeylerle ilişkisi, bağlantısı var. Dolayısıyla takip edemiyor." - "Suruç'un faillerinden biri de odur" Erdoğan, HDP'nin PKK'nın siyasi görüntüsü olduğunu, PYD ve YPG'nin de PKK'nın yan kuruluşları durumunda olduğunu, bunu bir türlü Batı'ya anlatamadıklarını söyledi. HDP'nin PKK'nın siyasi ayağı olarak parlamentoya oynadığını ifade eden Erdoğan, "Bu şansını da ne yaptı HDP büyük ölçüde kaybetti. Hepsi sapır sapır dökülüyor. Yurt dışına kaçmaya başladılar. Dokunulmazlığı kalkanlardan kaçanlar var." dedi.