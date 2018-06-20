Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo programına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taksicileri Uber politikasına yedirmemek gerektiğini belirterek, "O organizasyonun patronu benden randevu istedi, vermedim." dedi. Erdoğan, Kral FM ve Kral Pop Radyo işbirliğinde, 18 ulusal ve 250 yerel radyoda yayınlanan programda yaptığı konuşmada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Ben insanları barıştıracağım. Benim çılgın projem bu." şeklindeki söylemini değerlendirdi. "Bir defa önce kendisi şu anda rakibi konumunda olan Tayyip Erdoğan'a yaklaşım tarzını düzeltsin. Hakaretin bini bir para. Bunları yapıyor." diyen Erdoğan, İnce'nin sahneye çıkmak isteyen bir çocukla yaşadığı diyaloğu anlattı. Erdoğan, "Sahnedeki ufacık bir çocukla barışamayan bir kişi, bu ülkenin insanlarını barıştırabilir mi? Çocuk yüzüne bile bakmıyor, gül vermeye geliyor. Gül vermeye gelen çocuk onunla barışık ayrılmıyor. Nereden nereye? Sözün doğrusunu çocuktan dinle. Vaka bu." diye konuştu. Merkezefendi'de Zeytinburnu Belediyesi'nin yaptığı millet kıraathanesine ilişkin İnce'nin sözlerine de değinen Erdoğan, "Kalkıp diyor ki 'Tatar böreği verecekmiş'. Ben böyle bir şey söylemedim. Onun yanında yine hiç, söylemediğim, ağzıma almadığım bir başka yemek çeşidini söylüyor. Çorbayı zaten Zeytinburnu Belediyesi veriyor. Haberi yok. Benim yalancılarla filan işim yok. Bir başka şey, o da çok çok riskli, tehlikeli; ibadetler noktasında, başörtüsü noktasında... Başörtüsünde, 'Eller 411'e kalktı' meselesinde biliyorsunuz Bay Kemal'le o, altına imza attı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı programda 2 gün önce söylediği "Başörtüsü meselesini ben çözdüm" şeklindeki sözlerinin dinletilmesi üzerine Erdoğan, şöyle devam etti: "Sen neye göre çözüyorsun, hangi güçle çözüyorsun. Senin böyle bir potansiyelin mi var? Mecliste böyle bir temsilin mi var? Başörtüsü olayı, -isim vereceğim- Nur Serter, senin milletvekilin değil miydi? İkna odalarında, İstanbul Üniversitesinde o başörtülü kızlarımıza kan kusturan, onları hüngür hüngür ağlatan o değil miydi? Bu sizin CHP zihniyetinin uygulaması değil miydi? Bunları siz yapmadınız mı? Kadronuzun içerisinde bütün bunlar yok muydu? '411 el kaosa kalktı' diye atılan başlıkta o Anayasa Mahkemesine giden imzalarda Bay Kemal'in de imzası vardı, Bay Muharrem'in de imzası vardı. Nasıl oluyor da siz başörtüsü yasağını kaldırıyorsunuz? Biz MHP ile beraber çıkardık onu. Bunlar dürüst değil. Hayatları bunların yalanla geçiyor. Akşam yalan, sabah yalan. Bir de utanmadan, sıkılmadan benim yalancı olduğumu söylüyor. Eğer yalancı arıyorsak o da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ta kendisidir. Çünkü hayatı yalanla geçiyor. Başörtüsü meselesinde CHP zihniyetinin bugüne kadar hiçbir müspet yaklaşımı olmamıştır. Geçmiştekilerin 28 Şubat'tı, şuydu buydu, vesaire, CHP'nin o zamanki tavrını beğenmiyorum, bilmem ne yapıyorum falan filan. Bunların hiçbirisinin hakikatle alakası yok. "

- "CHP zihniyeti, vesayetçi rejimlerin ta kendisidir" Kılıçdaroğlu'nun "CHP'nin Genel Başkanı olsaydım, 28 Şubat'a karşı çıkardım" şeklindeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, vesayetçi rejimlerin ta kendisidir, adıdır. Hiçbir zaman da vesayet veya vesayetçi rejimlere CHP karşı çıkmamıştır tam aksine gücünü vesayetten ve vesayetçi rejimlerden almıştır. Şimdi diyor ki 'Ben yoktum, 28 Şubat'ta'... Olup olmaman önemli değil. CHP zihniyetinin vesayetçi rejimin ta kendisi olduğunun ifadesidir o. Sen o gün olmayabilirsin ama sen o zihniyetin mensubusun. 'Ha ben o gün olsaydım böyle demezdim'... Bırak o işleri sen şimdi. Bunun garantisi yok ki. Nitekim senin ağabeylerin veyahut da seninle beraber aynı zihniyetin mensupları o zaman bu işleri yaptılar ve şu anda da yine siz aynı zihniyetin kalıntıları olarak buna benzer şeyleri ne yazık ki sürdürüyorsunuz ve bu ülkede kalkıp da yürekli bir şekilde anayasa değişikliği gerektirdiği takdirde, 'Tamam biz bu işte varız. Anayasa değişikliğine biz bu noktada evet diyoruz' diyebiliyorlar mı? Bak işte, anayasa 16 Nisan'la ilgili adım attık, bunlar bizimle ilgili ortak adım atmadılar."

- "Bedelli askerlik konusunu CHP zihniyetiyle düşünerek konuşmam" Bedelli askerlik konusundaki taleplerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Terörle mücadele ederken eğer milletim bana 'Devam, tamam bu iş sizinle olacak devam derse' ben bu konuyla ilgili benim görüşmem gereken nerelerdir bir Genelkurmay Başkanımdır, Milli Savunma Bakanımdır ve bu konudaki danışmanlarımdır. Otururum, konuşurum, değerlendirmelerimi yaparım, ihtiyaç var mı, bu ihtiyaç ne kadar, bedelli askerlik noktasında bu işin önünü ne kadar açabiliriz... Çünkü birikim var biliyoruz. Bunu da eritme noktasında özellikle terör mücadelesi devam ederken ne kadar yapılabilir, bunu onlarla beraber dertleşerek, konuşarak böyle bir adım atılır. Şimdi, bu konuda ileri geri konuşanlar sadece kuru sıkı atıyorlar. Böyle şey olmaz." Kadro bekleyen taşeronlar konusundaki soru üzerine Erdoğan, "Kadro bekleyen taşeron diye bir şey yok. Taşeronlarla ilgili konuyu biz tamamen sıfırladık. Bundan sonra taşeron diye bir sistem kalmadı. Artık taşeron yok, sözleşmeli var. Bitti o işler artık. Şimdi hala bunu suistimal etmek isteyenler var. Böyle bir şey yok. Bitti o iş. 1 milyona yakın taşeronda çalışanları kadrolara aldık. Bitirdik." dedi.

Erdoğan, öğretmen atamaları konusundaki soru üzerine ise "Kadro bekleyen yok. Şu anda bizim bu yıl 20 bin öğretmen atamamız var. Bu 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Şimdi bu kadro bekleyen filan bunların hepsi aldatmaca. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.' Nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok. Biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık yeri geldi 30 bin aldık, bu yıl 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız." diye konuştu. Hayvan hakları konusundaki soru üzerine ise Erdoğan, bu konuda 2004'te bir yasa çıkardıklarını, içeriğinin daha sert hale getirilebileceğini kaydetti. Kendisine hediye edilen evcil hayvanlar bulunduğunu bunlarla da ilgilendiğini kaydeden Erdoğan, geçen günlerde medyaya yansıyan Çiko'nun görüntüleri için "Biraz da yaşlandı artık Çiko ama Çikomuz bizim bu yaşlılık sebebiyle büyük oğlum ne yapacak diye merak ediyorum. O onu çok sever." dedi.

Sokak köpekleri konusunda belediyelerle koordineli olarak bunların bakımının farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Unutmayalım ki onlar da candır." ifadelerini kullandı. - Uber "Taksi-Uber kavgasında tavrınızı taksiden yana kullandınız. Şu kısa mesafe, hizmet kalitesi, müşteriye iyi davranma, aracın temiz olması gibi konularda taksici arkadaşlara mesaj vermenizi rica edeceğim." şeklindeki sözler üzerine Erdoğan, "Sen verdin. Verdiğin mesaja aynen katılıyorum." dedi. Erdoğan, şöyle dedi: "Araçların temizliği, müşteriye iyi davranılması, ücret politikaları vesaire bunlarda hassas olunması çok çok önemli. Uber meselesine gelince Uber'i ben taksicilerimiz karşısında çok farklı bir oyun olarak görüyorum. Taksicilerimizi de Uber politikasına yedirmemek gerekir. O organizasyonun patronu olan benden randevu istedi, vermedim. Çünkü bizde şu anda taksicilik sistemi zaten oturmuş bir sistem. Dolayısıyla buraya ülkemize şimdi bir de Uber'i sokarak taksicilerimizi bir sıkıntıya düşüremeyiz."