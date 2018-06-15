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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü


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