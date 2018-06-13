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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valiliği ziyaret etti

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiliğe gelişinde Vali Erdoğan Bektaş tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Bektaş'tan bilgi aldı.

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