Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu ilçesinden hemşehrileri tarafından uğurlandı.
Bazı programlara katılmak için Rize'ye gelen ve temaslarının ardından memleketi Güneysu ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrileri onu uğurlamak üzere toplandı.
Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen gençlerin, "Başkan gençlik seni istiyor." diye seslenmeleri üzerine makam aracından inen Erdoğan, gençlerle sohbet ederek bazılarıyla fotoğraf çektirdi.
Vatandaşları selamlayan ve daha sonra ilçenin futbol sahasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Güneysu'dan ayrıldı.
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