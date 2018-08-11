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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeye ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de kafeye ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan, kent merkezindeki Osman Karavin Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Caddede bulunan kafelerdeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın kendisine uzattığı düğün davetiyesini de aldı.

Ardından bir kahve dükkanına giren Erdoğan, bir çocukla ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Erdoğan, daha sonra Çaykur-Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Kasımpaşaspor maçına geçti.

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak eşlik etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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