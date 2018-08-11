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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 23:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığını ziyaret etti

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, ziyaretinin ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Erdoğan daha sonra Güneysu'daki ikametine geçti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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