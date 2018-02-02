"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da İtalyan yatırımcılarla buluşacak"

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'taİtalyan yatırımcılarla bir araya geleceğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmiyle İtalya, Türkiye'nin AB ülkeleri içerisinde en büyük ticaret ortaklarından biri oldu." ifadesini kullandı.

Arda Ermut, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği ülkelerde iş dünyasıyla bir araya gelmeye ayrı bir önem verdiğini dile getirdi.

Bu toplantıda da önde gelen İtalyan şirketlerinin üst düzey temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir araya getireceklerini aktaranErmut, "Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmiyle İtalya, Türkiye'nin AB ülkeleri içerisinde en büyük ticaret ortaklarından biri oldu. Ayrıca, ülkemizde faaliyet gösteren bin 400'ü aşkın İtalyan şirketi 2002 yılından bu yana 3 milyar doların üzerinde yabancı sermaye getirdi. Yatırımların kalitesini de ayrıca vurgulamak gerekiyor. İlk günden bu yana İtalyan şirketleri, Türkiye'nin endüstriyel ve ekonomik potansiyeline duydukları güven doğrultusunda sermaye ve teknolojilerini ülkemize getirerek ekonomik kalkınmaya katkıda bulundular." değerlendirmesinde bulundu.