HABER

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da İtalyan yatırımcılarla buluşacak"

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 18:45 | Son Güncelleme

- Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Ermut: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Şubat'ta İtalyan yatırımcılarla bir araya gelecek" - "Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmiyle İtalya, Türkiye'nin AB ülkeleri içerisinde en büyük ticaret ortaklarından biri oldu" - "Ayrıca, ülkemizde faaliyet gösteren bin 400'ü aşkın İtalyan şirketi 2002 yılından bu yana 3 milyar doların üzerinde yabancı sermaye getirdi" - "İlk günden bu yana İtalyan ş

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'taİtalyan yatırımcılarla bir araya geleceğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmiyle İtalya, Türkiye'nin AB ülkeleri içerisinde en büyük ticaret ortaklarından biri oldu." ifadesini kullandı.

Arda Ermut, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği ülkelerde iş dünyasıyla bir araya gelmeye ayrı bir önem verdiğini dile getirdi.

Bu toplantıda da önde gelen İtalyan şirketlerinin üst düzey temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir araya getireceklerini aktaranErmut, "Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmiyle İtalya, Türkiye'nin AB ülkeleri içerisinde en büyük ticaret ortaklarından biri oldu. Ayrıca, ülkemizde faaliyet gösteren bin 400'ü aşkın İtalyan şirketi 2002 yılından bu yana 3 milyar doların üzerinde yabancı sermaye getirdi. Yatırımların kalitesini de ayrıca vurgulamak gerekiyor. İlk günden bu yana İtalyan şirketleri, Türkiye'nin endüstriyel ve ekonomik potansiyeline duydukları güven doğrultusunda sermaye ve teknolojilerini ülkemize getirerek ekonomik kalkınmaya katkıda bulundular." değerlendirmesinde bulundu.

Ermut, söz konusu toplantı çerçevesinde İtalyan devlerinin üst düzey temsilcilerine, Türk ekonomisinin mevcut durumu, konusunda bir güncelleme yapılması ve fikir alışverişinde bulunulmasının hedeflendiğini vurguladı.

-İtalyan firmaların üst düzey temsilcileri katılacak

Açıklamada verilen bilgiye göre, otomotiv, makine, savunma sanayi, gıda ve ilaç başta olmak birçok sektörde faaliyet gösteren İtalyan firmaların üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantıda; Türkiye'deki yatırım ortamı, yatırım fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve yeni reformlar ele alınacak.

Toplantıya Türkiye'de yatırımları bulunan İtalyan şirketlerinin yanı sıra Türkiye'de yatırım fırsatı arayışında olan İtalyan şirketleri de katılacak.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Pirelli ve İtalyan düşünce kuruluşu Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü'nün (ISPI) ev sahipliğini yapacağı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcıları Türkiye'de yeni yatırımlar yapmaya davet etmesi bekleniyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

İlginizi Çekebilir

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

Huzurevinde ikinci intihar! Pencereden atlayarak yaşamına son verdi

Huzurevinde ikinci intihar! Pencereden atlayarak yaşamına son verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.