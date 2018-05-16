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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü - Erdoğan ve Ruhani, İİT'nin İstanbul'daki olağanüstü toplantısının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde bölgede yaşanmakta olan gerilim ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten iki lider, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs için telefon diplomasisi Filistin Hasan Ruhani İİT

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