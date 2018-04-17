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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

Erdoğan ile Ruhani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemine işaret etti - Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımı konusunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkat çekerek şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, Suriye'deki son durumun yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Kimyasal silahların kullanımı hususunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana süreci çerçevesinde ortak çaba harcamaya devam etmelerinin önemine işaret ettiler.

Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyet de dile getirildi.

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