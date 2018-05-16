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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yle telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze’de Filistinlileri hedef alması neticesinde bölgede yaşanmakta olan gerilim ele alındı. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten iki lider, BM nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını vurguladılar.

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