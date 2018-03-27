HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek’in en büyük hayali az daha kül oluyordu

Melih Gökçek’in en büyük hayali az daha kül oluyordu

İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

İstanbul'da akılalmaz tuzak!

İstanbul'da akılalmaz tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.