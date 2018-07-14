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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 21:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'e yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

ENERJİ ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden iki lider, başta Türk Akım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliğinin seyrinden memnuniyetlerini de dile getirdiler. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede, Astana süreci ülkeleriyle koalisyon mensubu ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşma sağlanmasının, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir siyasi çözümün sağlanmasını hızlandırabileceğine işaret edildi.

ASTANA MUTABAKATI TAMAMEN YOK OLUR

Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

İKİ LİDER BRICS ZİRVESİNDE BİR ARAYA GELECEK

Başkan Erdoğan, İdlib'te olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz tarihlerin Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti. İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg'da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

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