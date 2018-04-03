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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonunun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S400 konusunda anla

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonunun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir."

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